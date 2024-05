 Jaca, który pomoże jak może, w czwartek zawita do Słupska. On pomaga, możesz pomóc i Ty

- Zanim pani o nich przeczyta, niech pani usiądzie – powiedział nam w środę w telefonicznej rozmowie. - To się w głowie nie mieści, ile nieszczęść na nich spadło.

Misją Jacka Szwarka jest przekonanie ludzi do finansowego wsparcia rodziny Gołaszewskich z Reszla. Najlepiej przez wpłaty na portalu siepomaga.pl/golaszewscy.

Odwiedził już między innymi Rzeszów, Kraków, Wrocław i Szczecin. W czwartek w godzinach 13-15 będzie go można spotkać w Słupsku. Przed nim jeszcze przystanki w Gdańsku i Ełku.

- Ale gdyby tego było mało, od trzech lat mąż jest prawnym opiekunem swojej niepełnosprawnej siostry. Od trzech lat żyjemy więc na dwa domy – ja z dziećmi w mieszkaniu komunalnym w Reszlu, a mąż opiekuje się siostrą w Troksach. Nie mamy, niestety, możliwości, by szwagierka zamieszkała u nas, a w jej domu nie ma warunków dla 8 osób – pisze Justyna Gołaszewska.

- Czasem chciałabym uciec, wypłakać wszystkie łzy, a wraz z nimi pożegnać choroby całej mojej rodziny. Potem wrócić do domu, w którym wszystko będzie wyglądać tak, jak powinno, w którym dzieci i rodzice będą cieszyć się zdrowiem i swoją obecności. Wciąż wierzę, że jeszcze się to uda. I dla nas nadejdą słoneczne dni, znów wszyscy razem będziemy głośno się śmiać, a jedyne łzy, które będą się wtedy pojawiać to łzy radości. Wciąż walczymy o zdrowie i życie, wciąż leczymy się i wspieramy. Ale przychodzę tutaj jeszcze raz z gorącą prośbą – Czy pomożesz nam stworzyć dom, w którym moglibyśmy żyć bez strachu? - kończy swój wpis pani Justyna.