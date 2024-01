Jak niegdyś Wigilię i karnawał świętowano - wykład dr Anety A. Dudy w słupskim starostwie

Miejsce: sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Słupsku.

Czas: 10 stycznia, godz. 12.

Wstęp wolny.

- Mamy czas karnawału, czyli staropolskich zapustów, a do święta Trzech Króli w dawnej Polsce obchodzono Gody, czyli święta Bożego Narodzenia - pisze w zaproszeniu dr Aneta Aleksandra Duda. - W naszych domach pojawiają się celtyckie jemioły, niemieckie choinki czy anglosaskie ostrokrzewy, płynnie łączone z polskim siankiem pod obrusem, piernikami na choince czy słomianymi ozdobami. I owo łączenie tradycji jest inspirujące, ciekawe i pięknie zdobi nasze domy, ale może warto dowiedzieć się więcej, jak niegdyś przyozdabiano dwory i wiejskie chaty? Może zaczerpniemy z nieprzebranego skarbca polskiej kultury i wydobędziemy z niego taki zwyczaj, ozdobny detal, pomysł na stroik, który szczególnie nas zachwyci i zapragniemy włączyć go w coroczny rodzinny rytuał przedświąteczny. To tylko od nas zależy, czy dawne zwyczaje odejdą w przeszłość, czy też zapragniemy je wskrzesić i być może nieco unowocześniając, przekazać naszym dzieciom i wnukom. Nasi przodkowie pomysły na świętowanie prezentowali niekiedy zaiste niezwykłe, zdumiewające i często ogromnie zabawne, o czym się będzie można przekonać słuchając wykładu i oglądając ozdoby. Goście będą mogli wziąć udział w jednym z zapomnianych zwyczajów, a poza tym na wszystkich będzie czekała przygotowana przez członków SUTW i Koła Secesja niespodzianka. Serdecznie zapraszamy!