Jak rozpoczęła się II wojna światowa. Inscenizacja historyczna w Słupsku [ZDJĘCIA]

Co mogliśmy zobaczyć?

Scenariusz imprezy przewidywał zorganizowanie przed siedzibą Starostwa, jako budynku historycznego, dioramy nawiązującej do posterunków wojskowych tworzonych w miastach polskich po rozpoczęciu wojny we wrześniu 1939 roku. Stanowisko to wykonane było z worków wypełnionych piaskiem, stanowisk ogniowych z atrapami broni palnej żołnierzy Wojska Polskiego II RP, stolika symbolizującego punkt werbunkowy do wojska. Na stanowisku emitowane bęyły przez głośniki zamontowane w zabytkowym radioodbiorniku oryginalne komunikaty Polskiego Radia informujące o rozpoczęciu ataku Niemiec na Polskę z 1 września 1939 roku.

Ponadto po ulicach sąsiadujących z siedzibą Starostwa chodziły patrole złożone z rekonstruktorów GRH „Grzmot” w mundurach żołnierzy Września 1939 r., którzy napotkanych przechodniów zapraszali do zwiedzenia dioramy. Osoby mogły zapoznać się z uzbrojeniem i wyposażeniem oraz życiem codziennym żołnierzy Wojska Polskiego, a także przebiegiem wojny obronnej Polski w 1939 r. Opisane działania edukacji historycznej skierowane były w szczególności do dzieci i młodzieży.