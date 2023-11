Jak wykorzystać sztuczną inteligencję? Szkolenie dla słupskich przedsiębiorców

Spotkanie poprowadzi Jan Rudziński - przedsiębiorca zajmujący się innowacjami. Specjalizuje się w zakresie sztucznej inteligencji, budowy startupów oraz rozwoju biznesu za pomocą nowych produktów i technologii. Jan pomagał rozwijać innowacje zarówno globalnym korporacjom, jak i małym lokalnym firmom. Jego działania przyczyniły się do wprowadzenia licznych nowych produktów i usług w Polsce i za granicą. Od ponad 10 lat realizuje szkolenia i warsztaty m.in. dla największych polskich i globalnych korporacji.

Szkolenie dedykowane jest jedynie dla przedsiębiorców. Liczba Uczestników wydarzenia jest ograniczona. O możliwości udziału w wydarzeniu decyduje kolejność dokonania zgłoszenia. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji w przypadku wykorzystania wszystkich dostępnych miejsc przeznaczonych dla Uczestników wybranego wydarzenia. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc Organizator zastrzega sobie również możliwość limitu ilości osób na jedną firmę. Każda z zarejestrowanych i zweryfikowanych osób otrzyma na swój e-mail potwierdzenie.

Uczestnik może zrezygnować z udziału w wydarzeniu, ale jest zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Organizatora o rezygnacji z udziału poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: [email protected] w terminie nie później niż na 2 dni robocze do dnia wydarzenia.

Nieodwołanie uczestnictwa i nie wzięcie udziału w wydarzeniu skutkuje obciążeniem Uczestnika karą umowną w wysokości 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych), płatna za każdego zgłoszonego Uczestnika.

Partner samorządowy:

Miasto Słupsk - to tuż po Metropolii Trójmiejskiej ważne centrum gospodarczo - kulturalne, naukowe i turystyczne w regionie Pomorza Środkowego. Słupsk liczy ok. 89 tys. mieszkańców i zajmuje powierzchnię 43 km2. Jest to atrakcyjne miejsce dla rozwoju biznesu i nowoczesnych trendów oraz kreatywnego spędzania czasu wolnego.

Organizator/kontakt:

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku powstała w 1994 roku. Od początku istnienia jej działania skierowane są na harmonijną współpracę z przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu oraz władzami lokalnymi w celu rozwoju społeczno-gospodarczego. Misją PARR jest inicjowanie, promowanie i wspieranie działań służących rozwojowi regionalnemu poprzez świadczenie najwyższej jakości usług. Agencja zarządza Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną i Słupskim Inkubatorem Technologicznym. PARR, jako regionalny punkt kontaktowy dla przedsiębiorców w ramach Polskiej Strefy Inwestycji jest uprawniona do wydawania decyzji o wsparciu w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki. Zasięg SSSE w ramach PSI obejmuje 16 powiatów, zlokalizowanych na terenie trzech województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz wielkopolskiego. www.sse.slupsk.pl, tel. 59 840 11 73, [email protected].