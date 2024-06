Jaką kwotę daje się w prezencie na wesele? Sprawdź, ile dajemy w kopercie na ślub w 2024 roku 02.06.2024

Kwota prezentu na ślub, zwana również "kwotą weselną", to kwota pieniędzy, którą goście dają nowożeńcom jako prezent na ich wesele.

3. Styl wesela Niektóre wesela są bardzo ekskluzywne i kosztowne, a inne bardziej skromne. Kwota prezentu powinna być dostosowana do stylu wesela, aby była adekwatna do wydatków, jakie ponoszą nowożeńcy.

Jakie kwoty są powszechne?

W Polsce powszechne kwoty weselnego prezentu waha się od 100 do 500 złotych, ale wiele osób decyduje się dać więcej. Ostatecznie to, ile dajemy w prezencie, zależy od naszych indywidualnych możliwości. Preferuje się kwotę od 200 do 300 złotych. Jeśli jesteśmy bliskimi przyjaciółmi lub członkami rodziny, możemy rozważyć dać większy prezent, na przykład 500 złotych lub więcej.