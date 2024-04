Jaki ojciec, taki syn. Po 16-latka, który jechał bez prawa jazdy, przyjechał ojciec - też bez uprawnień do prowadzenia pojazdów

Niecodzienną interwencję przeprowadzili policjanci słupskiej drogówki. Funkcjonariusze zatrzymali do kontroli toyotę, z siedzącym za kierownicą 16-latkiem, który z racji wieku nie miał prawa jazdy. O policyjnej kontroli nastolatek poinformował swojego ojca, który przyjechał na miejsce, aby odebrać od policjantów samochód. Okazało się, że on również nie ma uprawnień do kierowania.

- Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Słupsku zatrzymali do kontroli toyotę. Za kierownicą samochodu siedział 16-latek, który z uwagi na wiek, nie posiadał uprawnień do kierowania. Nastolatek poinformował telefonicznie swojego ojca o policyjnej kontroli, a ten po kilkudziesięciu minutach przyjechał samochodem na miejsce, aby odebrać od policjantów pojazd, którym jechał jego syn. Mundurowi sprawdzili 42-latka w policyjnym systemie informatycznym i ustalili, że podobnie jak jego 16-letni syn, nie posiada on prawa jazdy - mówi mł. asp. Jakub Bagiński, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Słupsku.

Z obu kontroli policjanci sporządzili dokumentację. W przypadku ojca za brak uprawnień grozi kara aresztu, ograniczenia wolności, grzywny oraz zakaz prowadzenia pojazdów. Sprawą nastolatka zajmie się natomiast Sąd Rodzinny.