Jarmark okazji, czyli Garażówka w Kobylnicy już w tę niedzielę

Będzie to już XV edycja Kobylnickiej Garażówki, imprezy, która cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, szczególnie dla łowców okazji. To szansa na znalezienie wyjątkowych przedmiotów do swoich kolekcji.

Jak informuje organizator, czyli Gmina Kobylnica, tegoroczna Garażówka obfitować będzie w stoiska oferujące szeroki wachlarz towarów, w tym ubrania, narzędzia, sprzęt elektroniczny, zabawki oraz rękodzieło.

Dodatkową atrakcją będą stoiska gminnych Kół Gospodyń Wiejskich, gdzie będzie można nabyć ciasta, rękodzieła oraz rozgrzewającą kawę i herbatę.

Dla najmłodszych uczestników Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylnicy przygotowała specjalny spektakl teatralny i animacje.

Nie zabraknie także działań profilaktycznych i informacyjnych. Stoisko Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej będzie prowadzić akcję profilaktyczną na temat boreliozy, natomiast Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej oraz spółka Wodociągi Słupsk będą udzielać informacji i odpowiedzi na pytania uczestników.

XV Garażówka odbędzie się w niedzielę, 14 kwietnia, od godziny 10 do 14 w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Kobylnicy przy ulicy Głównej 63.