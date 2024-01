Jazz w Dees w klubie Domu Studenda nr 3 w Słupsku (zdjęcia)

Spotkanie jazzowe w klubie Domu Studenta nr 3 słupskiego Uniwersytetu Pomorskiego był drugim spotkaniem z cyklu "Jazz w Dees". Zagrali wykładowcy, studenci i goście, którzy udowodnili tym samym, że jazz w dees ma się coraz lepiej. Kolejny koncert za miesiąc.

Pełna sala, jazzowe brzmienie, klubowa atmosfera -kolejne spotkanie w formie jam session w klubie studenckim Uniwersytetu Pomorskiego, mieszczącym się na parterze akademiku nr 3, pokazało że ten gatunek muzyki znalazł swoją klubową niszę poza salą słupskiej Filharmonii. Swoje zrobił skład zespołu w którym znaleźli się wykładowcy i studenci katedry Sztuki Muzycznej Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku, ale też otwarta formuła spotkania, w której po jego zakończeniu każdy, kto czuł się na siłach mógł pokazać na co go stać. Dzięki temu improwizacja, która jest istotą jazzu, zyskała nowy wymiar i pozwalała amatorom tego gatunku sprawdzić się przed publicznością. - To drugi koncert jaam session w ramach projektu "Jazz w Dees" w klubie studenckim słupskiego Uniwersytetu Pomorskiego - mówi Albert Zielonka, prowadzący Klub Studencki i pomysłodawca cyklu "Jazza w Dees". ("Dees", czyli Dom Studenta).- Już wcześniej realizowaliśmy tu projekty muzyczne, teraz jazzowe, ponieważ spotkało się tu wiele indywidualności muzycznych, z katedry Sztuki Muzycznej Uniwerystetu Pomorskiego.

Pomysł spodobał się Mateuszowi Bliskowskiemu, wykładowcy katedry Sztuki Muzycznej Uniwersytetu Pomorskiego, który włączył się w organizację spotkań jazzowych i zaszczepił go wśród innych wykładowców. Przyklasnął temu rektor Uniwerystetu Pomorskiego, prof. Zbigniew Osadowski i w efekcie w Klubie Studenckim zagrała śmietanka uniwerysteckich muzyków, którzy wraz ze studentami katedry Sztuki Muzycznej i zaproszonymi gośćmi stworzyli niepowtarzalny klimat. To sprawiło, że jazz zagościł w klubie na stałe. - Jaaz jest pasją wykładowców i studentów, którzy tu grają. To sposób na propagowanie muzyki jazzowej wśród braci studenckiej i nie tylko. Próbujemy zaszczepić w odbiorcach miłość do tego gatunku muzyki - mówi Albert Zielonka.

Po reakcjach publiczności było widać, że to się udaje. Podczas koncertu nie zabrakło popisów wokalnych. Studenci zaśpiewali do muzyki granej przez swoich wykładowców. - To absolutna radość z muzykowania, kiedy wykładowcy i ich studenci wspólnie tworzą przestrzeń dla własnych interpretacji muzycznych - uważa Albert Zielonka.

To nie pierwsza inicjatywa Klubu Studenckiego, w którym organizowane są także wieczorki poetyckie, slamy i spektakle. Spotkania jazzowe odbywaja się raz w miesiącu. Wstęp jest wolny. Muzycy wystąpili w składzie: Mateusz Bliskowski - gitara, Łukasz Jankowski - pianino, Andrzej Smuga - gitara basowa, Sebastian Czarniak - perkusja. S Studenci Katedry Muzyki UP:Julia Wałcerz, Julia Lewandowska, Wiktor Sadowski, Bartosz Wojtewicz, Wojciech Wichrowski Gościnnie zagrali: Maria Iszczuk (Ukraina) - sopiłka, Waldemar Baran - sax, Krzysztof X. - handpand

Wideo iPolitycznie - Rafał Ziemkiewicz