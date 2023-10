Jesienna wyprzedaż działek ogrodniczych w Słupsku. Ostatnia szansa na zakup działki ROD. Zobacz ofert na OLX (zdjęcia)

Jesień to idealny moment na zakupienie działki ogrodniczej ROD. W Internecie pojawia się wtedy sporo interesujących ofert ponieważ po letnim sezonie wakacyjnym wielu działkowiczów odsprzedaje swoje prawa do dzierżawy gruntu na działce.

Jeśli szukacie miejsca gdzie znajdziecie odrobinę intymności i miejsce na rodzinny wypoczynek to działki na rodzinnych ogródkach działkowych zwanych w skrócie ROD to idealne miejsce. Zobaczcie zdjęcia oraz ceny najnowszych ogłoszeń gdzie chętni chcą sprzedać swoje działki w serwisie OLX. Ile kosztuje działka ROD w Słupsku i regionie? Sprawdziliśmy.

Działki ROD w Słupsku na sprzedaż. Od czego zależy cena działki?

Ceny działek kształtują się od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych. Wszystko zależy od tego co na działce się znajduje. Z pewnością droższe będą działki, które będą posiadały podłączenie do stałych mediów takich jak prąc czy woda. Co jeszcze wpłynie na wysokość ceny działki ROD?