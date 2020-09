Jest wpis burmistrza. W Kamnicy powstała szkoła niepubliczna

Przypomnijmy, że w Kamnicy od lat działała faktycznie szkoła w klasach 1-6, ale jako placówka publiczna prowadzona przez Krystynę Hingst. Od wielu miesięcy toczy się spór na temat legalności działania szkoły w Kamnicy jako placówki publicznej. Miastecki ratusz dowodzi, że szkoła ma pozwolenie na działanie w strukturze klas 1-3, a nie 1-6, czy 1-8. Na dzieci od czwartej klasy nie są przekazywane przez gminę pieniądze. Więcej, ratusz zażądał zwrotu pieniędzy za wcześniejszy okres. Krystyna Hingst nie zamierza zwracać pieniędzy, są odwołania. Dodajmy, że w tej sprawie toczy się też postępowanie w prokuraturze.

Nie ma co ukrywać, że ratuszowi nie zależało, aby w Kamnicy działała szkoła 8-klasowa. Gmina chce, aby dzieci z tego rejonu chodziły do gminnych szkół, szczególnie do SP nr 3 w Miastku.

Krystyna Hingst założyła szkołę niepubliczną na bazie dotychczasowej szkoły publicznej, bo to dla niej, uwzględniając aktualną sytuację, jedyna szansa na prowadzenie dalej szkoły i otrzymywanie na nią pieniędzy z budżetu państwa za pośrednictwem gminy.