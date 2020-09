Józef Rudnicki skończył 53-letnią przygodę z futbolem (zdjęcia)

Przed rozpoczęciem grania główny bohater otrzymał okolicznościowy puchar, grawertony i pamiątkowe koszulki. Wśród wręczających byli m.in.: Jacek Adamski (kolega z drużyny), Zenon Szulc (Pomorski Związek Piłki Nożnej - Podokręg Słupski), Adam Drozd (obecny prezes Stali Jezierzyce), Dariusz Perlański (honorowy prezes Stali i kolega z boiska). W piłkarskiej rywalizacji górą była Stal, która pokonała Przyjaciół Józefa Rudnickiego 5:2 (4:1). Bramki zdobyli: J. Adamski - 3, J. Rudnicki, Tomasz Sadowski - dla zwycięzców. Jacek Jędrych i Grzegorz Starybrat to strzelcy goli dla pokonanych. Stal (zmiany lotne): Wiesław Perkowski, Krzysztof Leńczyk, Wiesław Krajewski, Mariusz Czaiński, Zenon Dobosz, T. Sadowski, Cezary Malinowski, J. Adamski, Kazimierz Borkowski, Jacek Dymek, J. Rudnicki, Zdzisław Jasina, Marcin Leśniewski.

- Moje kontakty z Józefem Rudnickim zaczęły się 20 lat temu, gdy jako szkoleniowiec Gryfa Słupsk trenował mojego syna Mateusza. Wspólna pasja do piłki nożnej spowodowała, że zaprzyjaźniliśmy się. Jako zawodnik korzystałem z jego cennych rad piłkarskich. Jego asysty i dogrania zawsze były precyzyjne i perfekcyjne, a co najważniejsze przynosiły efekty golowe. Jego zmysł taktyczny zawsze był dla młodszych graczy wzorem do naśladowania. Dla mnie ta osoba na boisku i w życiu towarzyskim była autorytetem - oznajmił Jacek Adamski.

Józef Rudnicki swoją karierę rozpoczął jako trampkarz w 1967 roku w słupskim Gryfie. Jego pierwszym trenerem był śp. Józef Hulalka. Józek z wielkim sentymentem wspomina swojego szkoleniowca -wychowawcę. Następnie występował w grupach młodzieżowych Czarnych Słupsk. Od 1975 roku do 1995 roku był zawodnikiem Stali Jezierzyce z przerwą w latach 1983-1985, bo w tym czasie był grającym trenerem Wrzosu Wrześnica (klasa okręgowa). Od 2000 do 2014 roku prowadził grupy młodzieżowe w Gryfie. Występował też w Pomorskiej Lidze Oldbojów.