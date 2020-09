Już niedługo skansen w Klukach odwiedzimy też wirtualnie. Trwają nagrania filmów na podstawie legend, ktore będą częścią wędrówki

Projekt „Kluki z bliska. Wirtualny spacer po muzeum” powinien być gotowy już w październiku. Jest on efektem pozyskania dofinansowania z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci” przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionu Słowińskiego „Kluka” i Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.

- Cały projekt polega na stworzeniu wirtualnego spaceru po Klukach i okolicy. Chcemy pokazać nie tylko skansen, ale też miejsca, które były ważne dla Słowińców. Dlatego podczas wędrówki odwiedzimy również cmentarz, Boleniec czy Pustynkę – mówi Małgorzata Dubasiewicz, koordynator projektu i etnolog z Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach. - Spacer opatrzony będzie tekstami w języku polskim, angielskim i niemieckim, komentującymi ukazywane miejsca i napotkane obiekty – lektorami będą aktorzy Teatru Lalki Tęcza w Słupsku. Muzykę, oddającą klimat odwiedzanych miejsc skomponował dla nas Maciej Rychły. Bazował on na lokalnych utworach.

7 września rozpoczęły się zdjęcia do filmów na podstawie pomorskich legend. Wybierając się na wirtualny spacer będziemy mogli je odtworzyć wchodząc do odpowiednich lokacji. Stworzą je pracownicy Teatru Lalki Tęcza.