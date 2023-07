Już od czwartku Ustka Charlotta Sailing Days. Wyścigi, emocje, przygoda, rozrywka

Już od pierwszego dnia regat, 27 lipca, na usteckim akwenie pojawi się ponad 200 jachtów. O godzinie 10 przy zejściu na plażę po zachodniej stronie portu wszyscy miłośnicy żeglarstwa będą mieli okazję podziwiać wyjątkowe widowisko - żaglówki klasy ILCA wyruszą na emocjonujące wyścigi.

Natomiast dla tych, którzy chcą zobaczyć wyścigi z bliska na wodzie, będą dostępne jachty przeznaczone specjalnie dla widzów. Jachty te będą zabierać chętnych w sobotę i niedzielę (29-30 lipca) od godziny 10 do 16.

- To doskonała okazja, by poczuć atmosferę regat żeglarskich z perspektywy wody. Jeśli chcecie zobaczyć zmagania ponad 200 żaglówek klasy ILCA, zapraszamy do zapisów na kursy jachtami dla widzów. Zapisy będą przyjmowane 28 lipca od godziny 8 w biurze zawodów, znajdującym się po zachodniej stronie portu, w okolicy bunkrów - zachęcają organizatorzy. - Oprócz emocjonujących wyścigów Ustka Charlotta Sailing Days to również wiele imprez towarzyszących - koncerty znakomitych artystów, występy szantowe, morskie animacje i warsztaty dla dzieci. To doskonały moment na relaks i wypoczynek w pięknym nadmorskim otoczeniu.