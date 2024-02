Kamery mają oko na słupskich kierowców. Ponad 800 przejazdów na czerwonym świetle w trzy miesiące

W założeniu, system kamer ma zmusić kierowców do uważniejszej jazdy, a tym samym przyczynić się do wzrostu bezpieczeństwa na problematycznym dla niektórych skrzyżowaniu Wiejska-Garncarska-Gdańska - na ruchliwej krzyżówce dochodziło w przeszłości do licznych kolizji i stłuczek.

Warto zaznaczyć, że kamery nie rejestrują przekroczeń prędkości.

Fakt zamontowania systemu RedLight nie umknął słupskim kierowcom. Pojawienie się rejestratorów wywołało burzliwą dyskusję – szczególnie, kiedy zaczęły sypać się mandaty. Zmorą dla zmotoryzowanych jest gasnąca zielona strzałka. Zauważają też, że część kierowców gwałtownie hamuje próbując uniknąć wjechania na żółte światło, w obawie przed potencjalnym mandatem. Ich zdaniem, bezpieczeństwo na skrzyżowaniu znacząco poprawiłyby sekundniki, a nie „straszak” w postaci kamer.

- Nie rozumiem dlaczego nie zdecydowano się na montaż sekundników! Przecież to najlepsze rozwiązanie dla kierowców. Wiadomo kiedy zapali się czerwone, zielone. Można spokojnie wyhamować, albo przyspieszyć w zależności od sytuacji. Moim zdaniem te kamery to tylko kolejny sposób, by zbijać kasę – napisał do nas kierowca ze Słupska.