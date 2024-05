Kamperem uderzyła w drzewo. Możliwe, że kobietę oślepiło słońce. Zdarzenie w gminie Główczyce Magdalena Olechnowicz

48-letnia kierująca pojazdem typu kamper zjechała na pobocze, straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w drzewo. KMP Słupsk Zobacz galerię (2 zdjęcia)

DO zdarzenia drogowego doszło w środę ok. godziny 15 pomiędzy Klęcinem i Wielką Wsią w gminie Główczyce. 48-letnia kierująca pojazdem typu kamper zjechała na pobocze, straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w drzewo. Kierująca była trzeźwa, ona oraz jej mąż zostali przewiezieni do szpitala, gdzie znajdują się pod opieką lekarzy. Funkcjonariusze ustalają dokładne okoliczności zdarzenia.