Kilkunastu pluszowych pomocników zasiliło szeregi bytowskich policjantów.

Kilkunastu pluszowych pomocników dołączyło do grona bytowskich funkcjonariuszy. Ich pomoc jest nieoceniona w sytuacjach, gdy w interwencji domowej bądź wypadku drogowym biorą udział najmłodsi...

Niestety obok dorosłych często dzieci biorą udział w wielu interwencjach domowych bądź akcjach ratowniczych przeprowadzanych przez funkcjonariuszy. W takich przypadkach odwrócić uwagę od panującej sytuacji pomaga… pluszowy miś, który od funkcjonariusza trafia do rąk dziecka.

To właśnie tacy pluszowi pomocnicy od ponad roku podróżują wspólnie z mundurowymi w radiowozach. Gdy dochodzi do niecodziennego zdarzenia, uspokajają malucha, wywołują uśmiech i pomagają wykonać niezbędne czynności medyczne. Zabawki kolejny raz zdjęły ze swoich półek dzieci z Nakli i przekazały do Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Parchowie, podczas „Dnia Pluszowego Misia”. Kilkanaście pluszowych zabawek przekazał dyrektor GCKiB w Parchowie - Łukasz Boyke, na ręce komendanta powiatowego policji w Bytowie – inspektora Andrzeja Borzyszkowskiego.

- Komendant podziękował za zaangażowanie lokalnej społeczności oraz dzieciom, które chcą pomagać innym i na ten cel przekazały swoje ukochane zabawki - mówi Dawid Łaszcz, oficer prasowy bytowskiej policji.