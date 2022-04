Klasa A. Polonez Bobrowniki - Garbarnia Kępice 0:3

Obie drużyny w dwóch pierwszych wiosennych meczach nie straciły bramki, co zapowiadało ciekawe widowisko. Lepiej w mecz weszli zawodnicy z Kępic, którzy już w 10. minucie objęli prowadzenie za sprawą Piotra Miernika, który przeprowadził rajd lewą stroną, wbiegł w pole karne i nie dał szans na skuteczną interwencję Mateuszowi Kacprzakowi. Po objęciu prowadzenia podopieczni Tomasza Webera byli stroną dominującą i mogli strzelić kolejne bramki, jednak razili nieskutecznością pod bramką gospodarzy. Piłkarze Poloneza starali się odgryzać, jednak ich gra była szarpana i nie mieli pomysłu jak sforsować dobrze grającą defensywę gości. W 30. minucie przyjezdni zadali drugi cios po szybkiej kontrze i znakomitym zagraniu Karola Kostucha do Adama Mokwy, a ten w sytuacji sam na sam z golkiperem Poloneza ulokował piłkę w siatce. Do zakończenia pierwszej odsłony meczu kibice nie zobaczyli już więcej bramek, jednak gospodarze dwukrotnie próbowali pokonać doświadczonego Marcina Petrusa. Za pierwszym razem Ksawery Staszczuk w sytuacji sam na sam trafił w boczną siatkę, a za drugim razem po dośrodkowaniu z rzutu rożnego strzał Radosława Barana wylądował w rękach bramkarza Garbarni.

W drugiej połowie zawodnicy Poloneza próbowali szybko odrobić straty, jednak walili głową w mur, a goście próbowali wyprowadzać kontry i w 54. minucie po zagraniu Michała Giersza w sytuacji sam na sam pomylił się Rafał Wólczyński. W 65. minucie gospodarze próbowali swych sił z rzutu wolnego z 18 metrów, jednak ze strzałem Michała Syrnyka poradził sobie Marcin Petrus. W 71. minucie powinno być 0:3 kiedy z lewej strony w pole karne piłkę dośrodkował Michał Giersz, a Marcel Stanischewski z bliska trafił w Mateusza Kacprzaka. W 76. minucie przyjezdni zadali ostateczny cios, kiedy po dalekim wybiciu piłki przez Marcin Petrusa do Marcela Stanischewskiego, ten drugi poradził sobie z obrońcą i zagrał wzdłuż bramki do Mateusza Klimka, a ten nie miał problemów z ulokowaniem futbolówki w siatce. Drużyna Poloneza dążyła do strzelenia choćby honorowej bramki i najlepszą sytuację miała w 85. minucie za sprawą Antona Makusia, który przegrał pojedynek sam na sam z kępickim bramkarzem. Wynik 0:3 utrzymał się do końcowego gwizdka sędziego Patryka Janikowskiego. Doświadczona drużyna z Kępic dzięki wygranej i dopisaniu do swojego konta trzech punktów, powiększyła przewagę nad Polonezem Bobrowniki do czterech punktów i jest na dobrej drodze, żeby po pięciu sezonach wrócić w szeregi słupskiej okręgówki.