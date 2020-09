Klasa okręgowa: KS Gryf Słupsk - Sokół Wyczechy 4:2

Ciekawe widowisko zobaczyli kibice zgromadzeni w sobotnie popołudnie na stadionie przy ul. Zielonej w Słupsku, w którym młodzi piłkarze Gryfa Słupsk dość niespodziewanie pokonali faworyzowany Sokół Wyczechy. Mecz lepiej zaczęli goście, którzy już w 3 minucie mogli objąć prowadzenie, jednak strzał Łukasza Kościana zdołał obronić Marcin Petrus. W kolejnych minutach coraz odważniej poczynali sobie podopieczni Tadeusza Żakiety i kilkakrotnie zagrozili bramce Kamila Jabłońskiego, jednak goalkeeper gości bronił skutecznie i szczęśliwie. Tak było do 35 minuty, kiedy z prawej strony piłkę w pole karne dośrodkował Nikodem Ciechański, a najwyżej wyskoczył Jakub Olszewski i strzałem głową nie dał szans na skuteczną obronę bramkarzowi Sokoła. W ostatnich minutach pierwszej połowy, przyjezdni próbowali doprowadzić do wyrównania, jednak skutecznie grała słupska defensywa. Początek drugiej połowy do dominacja piłkarzy prowadzonych przez Tomasza Dołgowskiego, którzy zepchnęli słupszczan do głębokiej defensywny.