Klienci marketów rzucają jednorazowe rękawiczki byle gdzie. Czytelnik: wstyd mi

Fruwający problem - wiatr rozwiewa lekkie, jednorazowe rękawiczki, których mieszkańcy nie wyrzucają do kosza. Czytelnik, który mieszka w okolicy marketu przy ul. Gdańskiej już kolejny raz zwróciła nam na to uwagę.

- Co chwilę, widzę ekspedientki sklepu, które oczyszczają skarpę z jednorazowych rękawiczek - mówi mężczyzna. - Bywa, że i cała skarpa jest zaśmiecona. Naprawdę to takie trudne wrzucić je do kosza? To świadczy o naszej kulturze. Naprawdę musimy dodawać tym paniom jeszcze więcej pracy?

Leszek Waszkiewicz, starosta bytowski i Ryszard Sylka, burmistrz Bytowa już wiele razy apelowali, aby nie wyrzucać rękawiczek byle gdzie.

Przypomnijmy, jak prawidłowo używać jednorazowych rękawiczek:. - Odpowiedź na pytanie może wydawać się prosta, jednak wiele osób popełnia błędy, przez które nie są chronieni, a na dodatek mogą przenosić wirusy. Dlatego kilka cennych uwag: Masz rękawiczki - nie dotykaj twarzy, na powierzchni rękawiczek mogą znajdować się drobnoustroje, więc pamiętajcie, aby kiedy mamy je założone w trakcie zakupów, czy innych czynności - nie dotykać w szczególności oczu, nosa i ust. Ściągnij, wyrzuć, zdezynfekuj, zaraz po zdjęciu rękawiczek, wyrzuć je, a następnie dokładnie umyj lub zdezynfekuj ręce preparatem zawierającym min. 60 proc. alkoholu. Pamiętaj, że rękawiczki są jednorazowe, nie używaj tych samych rękawiczek do wielu czynności, nie chowaj ich do kieszeni, ani torebki.