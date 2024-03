Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 25.03.2024

Finanse w związku

Czy płeć wpływa na gospodarowanie finansami? Wnioski są ciekawe – rozrzutne kobiety to tylko stereotyp? Z reguły to właśnie kobiety, jeżeli nie z partnerem, to samodzielnie powinny zajmować się domowym budżetem. Co ciekawe, to płeć wpływa na pogląd w tej sprawie. Za powierzeniem domowych finansów kobiecie zdecydowanie częściej opowiadają się same kobiety niż mężczyźni, oni za to częściej opowiadali się za współpracą w zarządzaniu finansami.

Czy kobiety są nadal bardziej rozrzutne od mężczyzn?

Badania, które przeprowadzili naukowcy mają dość zaskakujące wyniki. Od wielu lat obserwuje się przewagę kobiet, jeżeli chodzi o rozsądne, racjonalne, szczegółowe i długofalowe planowanie swoich finansów osobistych. To panie w znakomitej przewadze są znacznie bardziej odpowiedzialne mówią eksperci z Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy. Z takich obserwacji może wynikać, że kobiety są mniej rozrzutne od mężczyzn.

