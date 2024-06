Kolejne utrudnienia na słupskich drogach. W piątek zamknięcie przejazdu pod wiaduktem na ulicy Bałtyckiej

- Wiemy, że będzie to znaczące utrudnienie, ale ważąc na szali całokształt tych utrudnień w dłuższym okresie, zdecydowanie warto w czasie weekendu, kiedy są mniejsze potoki pojazdów, ten wiadukt zamknąć, co pozwoli wykonawcy zoptymalizować siły robocze, tak żeby na początku września otworzyć dwa pasy ruchu w obu kierunkach pod wiaduktem na ulicy Szczecińskiej – mówi Tomasz Orłowski, dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.

PKP zapewniają, że wszystkie prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. „Wahadło” na ulicy Bałtyckiej ma obowiązywać do 31 sierpnia. Prace przy wiadukcie na ul. Bałtyckiej będą się odbywać z zachowaniem ruchu pociągów. Od lipca planowane są natomiast nocne zamknięcia wiaduktu przy ul. Grunwaldzkiej, ale nie są jeszcze znane szczegóły, co do organizacji ruchu.