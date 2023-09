Kolizja na DK 6. Po zderzeniu z volkswagenem nissan wpadł do rowu

- W niedzielę po godzinie 12 dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Słupsku został powiadomiony o zdarzeniu drogowym, do którego doszło na drodze krajowej nr 6 przy zjeździe do miejscowości Runowo – informuje asp. Kamila Koszałka z Komendy Miejskiej w Słupsku. - Na miejsce od razu pojechali policjanci ze słupskiej drogówki, którzy ustalili, że 20-letni kierujący samochodem marki Volkswagen Passat podczas włączania się do ruchu nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu 54-latkowi, kierującemu pojazdem marki Nissan.

Doszło do zderzenia pojazdów, w wyniku którego nissan wpadł do rowu.

- Kierujący passatem za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem karnym. Policjanci zatrzymali również dwa dowody rejestracyjne pojazdów. Obaj kierujący zostali przebadani na zawartość alkoholu w organizmie. Byli trzeźwi – dodaje asp. Kamila Koszałka.

Na miejsce zdarzenia przyjechali strażacy, którzy porządkowali jezdnię. Natomiast zespół ratownictwa medycznego zabrał kierowcę nissana do szpitala z bólem kręgosłupa. Policja apeluje o bezpieczną jazdę i zachowanie ostrożności na drogach.