Kolizja trzech aut na ulicy Słupskiej w Ustce. Droga krajowa była zablokowana

- Około godziny 11.45 policjanci z Komisariatu Policji w Ustce otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego doszło w Ustce na ulicy Słupskiej – potwierdza nasze informacje mł. asp. Jakub Bagiński, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Słupsku. - Pracujący na miejscu funkcjonariusze ustalili, że 25-letnia kierująca citroenem nie zachowała ostrożności i najechała na tył toyoty. Z kolei toyota następnie uderzyła w tył mercedesa.

We wtorek 3 września wczesnym popołudniem w Ustce zderzyły się dwa samochody. Obaj kierowcy zostali przetransportowani do szpitala w Słupsku.

Do zdarzenia wezwano też zespół ratownictwa medycznego. Na szczęście nikt z uczestników stłuczki nie wymagał przetransportowania do szpitala.

- Zdarzenie zakwalifikowano jako kolizję. Wszyscy kierowcy byli trzeźwi, a sprawczyni została ukarana mandatem w wysokości 1020 złotych i punktami karnymi – relacjonuje Jakub Bagiński. - Apelujemy o zachowanie ostrożności na drogach.

Na trasie utworzył się długi korek. Przypomnijmy też, że wczoraj - 3 września, na tej drodze (nieco dalej w kierunku Słupska) na skrzyżowaniu z ulicą Rzemieślniczą, doszło do wypadku, po którym dwaj kierowcy trafili do szpitala. Wyjeżdżający z drogi podporządkowanej 80-letni kierujący chevroletem, nie ustąpił pierwszeństwa jadącemu w stronę Słupska 47-letniemu kierowcy BMW, który po zderzeniu wjechał do rowu i dachował.