Kolonie letnie w czasach PRL-u. Tak kiedyś wypoczywały dzieci [zdjęcia]

Taki dryl kolonii letnich obowiązywał przede wszystkim w czasach stalinowskich. Do tego propaganda dwoiła się i troiła, aby możliwość wyjazdu dzieci na kolonie przedstawiać jako jedno ze zdobyczy socjalizmu. Dlatego m.in. oczkiem w głowie peerelowskich władz były kolonijne wakacje dla dzieci pracowników wielkich zakładów pracy – kopalń, hut, stoczni, kombinatów.

Po 1956 roku nacisk ideologiczny na uczestników kolonii letnich zelżał, co nie oznacza, że zniknął całkowicie. Pojawiło się natomiast nowe zjawisko. Organizacją wyjazdów kolonijnych zajęły się same zakłady pracy. Wiele dużych przedsiębiorstw miało nawet własne ośrodki kolonijne nad morzem lub w górach. I okazało się, że pomimo starań władz, które przedstawiały, że w socjalizmie każdy obywatel jest równy, to jednak w przypadku kolonii czasem tak nie było. Bo dzieci w ośrodkach zakładowych wypoczywały w znacznie lepszych warunkach niż te, których rodzice pracowali w małych zakładach, których nie było stać na budowę własnego zaplecza wypoczynkowego. Co więcej, pracownicy przemysłowych gigantów płacili niemal symboliczne opłaty za wakacyjne wyjazdy swoich dzieci, podczas gdy ich koledzy z małych przedsiębiorstw ponosili znacznie większe koszty.