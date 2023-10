Komeda zamieszkał w Słupsku na dobre. Słynny jazzman ma swój mural [ZDJĘCIA]

Choć mural autorstwa Cukina, koszalińskiego artysty, podziwiać można już od dawna, to 13 października nastąpiło jego oficjalne odsłonięcie. To wszystko z okazji rozpoczętego w Słupsku XXIX Komeda Jazz Festival.

Mural na bloku przy ul. Grodzkiej w Słupsku powstał na zamówienie ratusza. Nie bez powodu zwrócono się do Cukina, czyli Tomasza Żuka z Koszalina – słupskie ściany bowiem, zna on bardzo dobrze. To on jest autorem „Sroki” na ulicy Lotha, nadał także kolorytu dwóm słupskim Niedźwiadkom Szczęścia, które widzimy w różnych miejscach miasta. Mural przedstawiający Komedę ma dla Cukina szczególną wartość.

- Jest taki, jaki sobie umyśliłem. Nikt mi nie mówił: „A może nie róbmy takiego czegoś” albo „Tutaj za różowe, tutaj za ciemne”. Pomysł nie został stłamszony. To mural od A do Z zrobiony przeze mnie. Czuję, że tu się realizuję. Będę miał wspomnienia ze Słupska, że mogę tu zaszaleć i zrobić swoje. Bo przeważnie w różnych miastach jest tak, że robię projekt i przechodzi on przez 20 urzędników. Na końcu wychodzi obraz obrzucony „dziadami”, bo każdy chciał dodać coś od siebie. A tutaj jest czysty Cukin Art – wyznał Cukin w rozmowie z „Głosem”.