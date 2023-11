Koncepcja na ustecki OSiR-u. Ma tam powstać hala widowiskowo – sportowa

Ma to być dwukondygnacyjna hala wraz z zapleczem hotelowo-gastronomicznym oraz zapleczem obsługowo-technicznym. W środku ma się znaleźć miejsce na pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej wraz z zapasem bezpieczeństwa. Pole gry wykorzystywane może być również do rozgrywania meczów piłki nożnej halowej oraz siatkówki, koszykówki w pełnym wymiarze boiska, jak i streetballa, tenisa ziemnego, badmintona itp.

Urząd Miejski w Ustce oraz OsiR zachęca mieszkańców miasta do udziału w dyskusji na temat zagospodarowania terenu OSiR-u. Publiczna prezentacja koncepcji odbędzie się w środę, 8 listopada br., o godz. 17 na sali 101 w ratuszu.

Samorząd zachęca także do zgłaszania uwag i propozycji do przedstawionej koncepcji – można to zrobić w dyskusji podczas spotkania lub drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] oraz pocztą tradycyjną, na adres biura OSiR, ul. Grunwaldzka 35, 76-270 Ustka. Uwago można przesłać do dnia 15 listopada br.