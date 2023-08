Koncert Natalii Szroeder w usteckim porcie. Tłumy w usteckim porcie (zdjęcia)

Koncerty i imprezy towarzyszące pod nazwą Jabłonki Swawole odbywają się już trzeci rok z rzędu ale do Ustki zawitały po raz pierwszy. Impreza zadebiutowała natomiast w Warszawie nad brzegami Wisły. W kolejnych latach impreza rozrosła się i znana jest już jako Jabłonki Food & Music Apple Festival. W 2023 roku Jabłonki Swawole to aż sześć całodniowych festiwali w różnych miastach Polski.

Natalia Weronika Szroeder t9 urodzona w 1995 roku Bytowie polska piosenkarka, autorka tekstów i kompozytorka. W 2010 była finalistką i laureatką nagrody specjalnej dyrektor Radia Kaszëbë w muzycznym konkursie „Kaszubski Idol”. W 2011 została laureatką jednego z odcinków Szansa na sukces, w którym zaśpiewała utwór Maryli Rodowicz „Cicha woda”.

W 2012 zadebiutowała teledyskiem do piosenki „Potrzebny je drech”, którą nagrała w języku kaszubskim, niedługo później wydała również debiutancki singel „Jane”, do którego muzykę i słowa napisał Marek Kościkiewicz. Również w 2012 wydała dwie piosenki we współpracy z Liberem: „Wszystkiego na raz” (singiel dotarł do drugiego miejsca na liście AirPlay – Top i przez kilka tygodni z rzędu utrzymywał się wśród najczęściej granych utworów w kraju) i „Nie patrzę w dół”. Obie piosenki znalazły się na albumie studyjnym rapera pt. Duety. Szroeder wzięła również udział w jubileuszowym koncercie Ireny Santor. W sierpniu wystąpiła w duecie z Liberem podczas gali Eska Music Awards 2013, na której uzyskała nominację do nagrody w kategorii „najlepszy debiut”.