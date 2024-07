Koniec miasteckiej porodówki? Oddział zawiesza działalność od 6 lipca

Kobiety, które będą potrzebowały pomocy muszą udać się do szpitala w Słupsku, Kartuzach, Kościerzynie i Chojnicach.

Dziś (czwartek) na stronie internetowej miasteckiego szpitala pojawiło się ogłoszenie. Andrzej Łakomiec, nowy prezes poinformował, że już szóstego lipca zostanie zawieszona działalność oddziału ginekologiczno-położniczego. Przerwa w przyjmowaniu pacjentek ma potrwać do końca lipca. Nie podano przyczyn takiej decyzji.

Przyszłość szpitala wisi na włosku

Przypomnijmy, że poprzednia prezes miasteckiego szpitala Joanna Kosmala złożyła w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości placówki. Placówka jest zadłużona na około 13 milionów złotych. Do tego dochodzą problemy kadrowe. Na początku marca wypowiedzenia złożyli lekarze z oddziału wewnętrznego, w wyniku czego oddział został zamknięty.

Przeprowadzono też kontrolę. Na liście uchybień można znaleźć m.in.: kompletny brak zarządzania spółką, brak nadzoru i rażące błędy w zamówieniach publicznych, wypłacanie środków z kasy bez zgody osób upoważnionych, nieprzekazywanie nakazów zapłaty do kancelarii prawnej w celu złożenia sprzeciwu, nakazy były wyrzucane przez osoby pełniące funkcję głównego księgowego do szuflady przez co następowały zajęcia komornicze, brak ewidencji księgowej, brak regulaminów pracy i wynagrodzenia, brak legalnego oprogramowania RTG. Ponadto okazało się, że w spółce była uprzywilejowana grupa lekarzy, którzy otrzymywali podwójne dodatki COVID. Refundacja z NFZ była na poziomie 15 tys. zł, natomiast ci lekarze otrzymywali 26-29 tys. zł, które nie znajdowało żadnego potwierdzenia w dokumentacji spółki.

Opisano też nieprawidłowości przy remoncie oddziału wewnętrznego, m.in. ograniczenie zakresu robót bez zmniejszenia ich wartości, czy brak podstawowych dokumentów.

Dodajmy też, że na początku czerwca zostało złożone w Prokuraturze Rejonowej w Miastku zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa braku nadzoru i działania na szkodę szpitala.