Kontrola drogowa zakończona zatrzymaniem zarzutami kradzieży z włamaniem i posiadaniem narkotyków (zdjęcia)

Podczas interwencji policjanci ustalili również, że obaj pasażerowie mają związek z włamaniem i kradzieżą, do której w ostatnim czasie doszło w Gminie Redzikowo. Wszyscy zostali zatrzymani i najbliższym czasie odpowiedzą za popełnione przestępstwa.

Na początku tygodnia policjanci z Komisariatu Policji w Ustce zatrzymali do kontroli mercedesa. Podczas interwencji mundurowi zwrócili uwagę na nerwowe zachowanie kierowcy oraz dwóch pasażerów. Sprawdzenie 28-latka w policyjnym systemie informatycznym wykazało, że posiada on zakaz prowadzenia pojazdów. Podczas przeszukania samochodu i podróżujących nim osób funkcjonariusze znaleźli w kieszeni jednego z pasażerów porcję amfetaminy. W miejscu zamieszkania drugiego z pasażerów funkcjonariusze znaleźli kolejne kilka porcji narkotyków. Wszystkie znalezione substancje zostały zabezpieczone jako dowód w sprawie.

Podczas wykonywania czynności procesowych z trzema zatrzymanymi mieszkańcami powiatu słupskiego funkcjonariusze ustalili, że dwóch z nich może mieć związek z kradzieżą z włamaniem, do której doszło w Gminie Redzikowo. Policjanci z Komisariatu Policji II w Słupsku, którzy zajmowali się tą sprawą przesłuchali 24-latka i 36-latka i przedstawili im zarzuty kradzieży z włamaniem. Za to przestępstwo grozi im kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.