Kościół budowany w czasie I wojny światowej w Borowym Młynie będzie odrestaurowany (WIDEO)

Blisko 150 tysięcy złotych otrzyma gmina Lipnica na prace malarskie-wewnętrzne kościoła Parafialnego p.w. Ducha Świętego w Borowym Młynie. To kolejna dotacją na zabytkową świątynię.

- Dzięki programowi wiele obiektów z naszego regionu zostanie poddanych renowacji. To wspaniała wiadomość dla mieszkańców, ale i turystów – podkreślił Piotr Müller, poseł z Pomorza i rzecznik rządu. - Dbałość o tradycję i obiekty kulturalne już wielokrotnie przejawiały się w polityce rządu Prawa i Sprawiedliwości. To troska o dziedzictwo kulturowe, zachowanie naszej tożsamości i budowanie narodowej wspólnoty. Dziś kolejny jej wyraz. Za każdym razem gdy odwiedzałem region, zgłaszali mi państwo potrzebę odnowy wielu budynków. Dlatego tak bardzo się cieszę, że aż tyle obiektów z regionu słupskiego uzyskało dofinansowanie z tego programu. Mam nadzieję, że będzie to też motor napędowy dla branży turystycznej – podkreślił.

Z dotacji cieszy się Andrzej Lemańczyk, wójt Lipnicy. - Podczas drugiego rozstrzygnięcia programu na zabytki parafia w Borowym Młynie otrzymała 147 tysięcy złotych - mówi wójt. - Wcześniej otrzymaliśmy ponad 400 tysięcy złotych. To jeden z czterech kościołów w gminie. Będzie świetnie odnowiony z czego bardzo cieszą się mieszkańcy.