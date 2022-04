Koszykarze Czarnych nie zwalniają tempa. Pójść za ciosem - drugi mecz ćwierćfinału

Play - off rządzi się swoimi prawami - jest to prawda, która potwierdziła się w pierwszym meczu między dwiema ekipami. Czarni po kosmicznej pierwszej kwarcie meczu (wygrali ją 36:18) byli pewniakiem do zwycięstwa w całym spotkaniu. Goście jednak potrafili wrócić do meczu i zbliżyć się do słupszczan nawet na 4 oczka. To pokazuję, że w tej fazie sezonu nikt nie odpuści i nawet największe prowadzenie nie może prowadzić do choćby chwilowego rozluźnienia.