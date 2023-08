Koszykarze Grupa Sierleccy Czarni Słupsk na badaniach w szpitalu

Zawodnicy w poniedziałek, 14 sierpnia, z samego rana przeszli standardowe badania oraz testy wysiłkowe. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku, jako partner drużyny, przeprowadza kompleksowe badania graczom, aby upewnić się, że są w optymalnym stanie zdrowia i gotowi do rywalizacji.

- Dzięki dostępowi do zaawansowanego sprzętu medycznego szpital może skutecznie wspierać drużynę w przygotowaniach do zbliżającego się sezonu. Zdrowie i dobra forma fizyczna zawodników są priorytetem, dlatego też regularne badania i profesjonalna opieka medyczna są nieodłącznym elementem przygotowań do sezonu - mówią prezes szpitala Andrzej Sapiński i wiceprezes Anetta Barna-Feszak.

Dzięki takiemu wsparciu zawodnicy drużyny Grupa Sierleccy Czarni Słupsk mogą skoncentrować się na treningach i rywalizacji, wiedząc, że mają pełne wsparcie medyczne.

Przy okazji informujemy, że można już kupować karnety na mecze drużyny.