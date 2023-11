Koszykówka. Energa JS Przekładnie Słupsk wygrała z LKS Pogonią Lębork

UKS Bryza Kolbudy 86:65 Energa Laminopol Słupsk 86:65

Mecz rozpoczął się dynamicznie, z obiema drużynami prezentującymi wysoki poziom zaangażowania i intensywności. Gracze z Energa Laminopol Słupsk starali się narzucić swój rytm gry, ale zespół UKS Bryza Kolbudy odpowiedział skuteczną obroną i precyzyjnymi rzutami, co pozwoliło im na zdobycie przewagi już we wczesnej fazie spotkania. Chociaż mecz zakończył się porażką, ważne jest, aby skupić się na nauce i przygotowaniach do kolejnych spotkań.

Energa JS Przekładnie Słupsk 73:65 LKS Pogonią Lębork

Lepiej ten mecz rozpoczęli słupscy zawodnicy i prowadzili po 1 kwarcie 10 punktami. Jednak późniejsza, słaba gra w obronie pozwoliła zawodnikom z Lęborka zniwelować tą przewagę. Gospodarze popełniali też dużo prostych błędów po drugiej stronie boiska. W drugiej połowie słupszczanie lepiej zagrali w ataku i mimo, że gra w obronie nie uległa poprawie to kontrolowali wynik do końca spotkania.