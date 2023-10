Koszykówka. Grała słupska młodzież. Młodzicy Energa Adkonis Słupsk z minimalną wygraną

U-14 z wysoką porażką w Starogardzie Gdańskim

Słupska drużyna U-14 przegrała z SKS GAMA Starogard. Goście od początku narzucili swoje temp gry. Zaczynając mecz od wyniku 0:9. Agresywną obroną ustawili wynik spotkania. Nasza drużyna nie poddała się i walczyła do samego końca co pokazuje, że to drużyna z charakterem. Ostateczny wynik to Energa Laminopol Słupsk 59 - 88 SKS GAMA Starogard Gdański.

U-17 przegrywa pierwszy mecz sezonu

Wynik spotkania może być mylący. Pomimo wyraźnej przegranej naszych zawodników mecz był dość zacięty. Przez większość spotkania prowadzenie gości nie wynosiło więcej niż kilka punktów. Nasi zawodnicy rzucili się do odrabiania strat w drugiej połowie. Niestety nie starczyło sił na wyrównanie wyniku i mecz zakończył się wyraźnym prowadzeniem przyjezdnych. Energa Frages Słupsk 61:82 Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk.

U-12 ze zwycięstwem