Koszykówka. Młodzicy Czarnych Słupsk postawili się liderowi rozgrywek

Kadeci Energi JS Przekładnie Słupsk doznali porażki w Lęborku z miejscową Pogonią. Drużyna z Lęborka występuje w pomorskiej lidze kadetów poza konkursem, ponieważ w jej składzie są zawodnicy o rok i o dwa lata starsi. Słupscy zawodnicy zagrali mecz, w którym mieli słabą skuteczność rzutową oraz popełniali proste błędy w ataku. Najczęściej były to niecelne podania. Mimo prób przełamania nieskuteczności gra słupszczan do końca meczu nie ulegała poprawie.

Młodzicy młodsi Energi Adkonis Słupsk rozegrali bardzo dobry mecz z AK 7 Treflem Sopot. Goście jeszcze nie przegrali w tym sezonie i od samego początku chcieli udowodnić swoją przewagę. Do przerwy prowadzili 30:52. Po zmianie stron słupscy zawodnicy skrupulatnie odrabiali straty i na 4 minuty przed końcem tracili tylko 10 punktów (64:74). Sopocianie trafili jednak dwa razy "za trzy" i do końca meczu kontrolowali sytuację.

Energa JS Przekładnie 43:88 GAK Gdynia

Nie był to udany mecz kadetów Energi JS Przekładnie. Od pierwszych minut goście odskoczyli na bezpieczną przewagę, a gospodarze popełniali proste błędy zarówno w ataku jak i w obronie. Mimo, że gra poprawiła się po pierwszej kwarcie to słupska drużyna nie potrafiła zbliżyć się do przeciwników. Za mało było udanych akcji po obu stronach boiska w wykonaniu słupszczan.

Energa Frages Słupsk 106:63 Szkoła Gortata Politechnika II Gdańsk