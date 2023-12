Koszykówka. Okazałe zwycięstwo Energa Frages Słupsk

Energa Frages Słupsk 103:48 Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk

Od samego początku można było zauważyć mocną obronę słupskiego zespołu i konsekwencję w ataku. Doprowadziło to do tego, że mecz był jednostronny. Wszyscy przyłożyli się do zwycięstwa. Najlepszymi strzelcami byli : Paweł Stanisławski 22pkt , Nikodem Oleksy 13pkt , Michał Kozioł oraz Michał Kozłowicz po 11pkt.

Przegrana U-12!

Słupscy zawodnicy grali w Pruszczu z miejscową Bryzą, liderem rozgrywek U12. Rozegrali bardzo dobry mecz, ale okazało się, że to za mało na silny zespół gospodarzy. Słupscy zawodnicy bronili z dużym zaangażowaniem i mimo niekorzystnego wyniku grali do samego końca. Kilkukrotnie dzięki dobrej grze w obronie, wyprowadzali szybkie ataki zakończone zdobyciem punktów. Lepsza skuteczność pozwoliłaby uzyskać korzystniejszy rezultat. Końcowy wynik 57:40 dla Bryzy.

Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk 73:85 Energa MJMS Słupsk

Zawodnicy drużyny Energa MJMS Słupsk pokonali na wyjeździe zespół Szkoła Gortata Politechniką Gdańsk. Koszykarze ze Słupska od początku do końca byli na prowadzeniu. Najwięcej punktów dla naszego zespołu rzucili Nikodem Oleksy(22) i Jan Pluta(22).