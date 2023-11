Koszykówka. Tylko jedna wygrana młodych zawodników Czarnych [ZDJĘCIA]

Trefl 1LO Sopot 87:71 Energa MJMS Słupsk

Trefl 1LO Sopot to zawsze trudny przeciwnik. Jest to dowód na to, jak konkurencyjna jest liga. Zawodnicy dali z siebie wszystko i walczyli na boisku, ale tym razem zwycięstwo uciekło nam z rąk. Jest to dopiero początek sezonu, a mamy pewność, że Energa MJMS Słupsk pokaże swoją prawdziwą siłę w nadchodzących spotkaniach. Koszykarze nadal pracują nad doskonaleniem swoich umiejętności i z pewnością wrócą jeszcze mocniejsi.

Energa Laminopol Słupsk 67:73 Decka Pelplin

Energa Laminopol Słupsk stawiła twarde czoło rywalom w zaciętym pojedynku, mimo że wynik nie okazał się po naszej myśli. Mecz pokazał, że zawodnicy walczyli na maksa i pozostawili serce na boisku. To było spotkanie, w którym każda sekunda i każdy punkt miały znaczenie. Młodzi koszykarze byli blisko wygranej i przez cały mecz bronili na całym boisku. Ich zaangażowanie i poświęcenie zasługują na ogromny szacunek.