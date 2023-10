Koszykówka. Wielkie emocje w meczach młodych zawodników Czarnych

Porażka U-14 z UKS Basket Ósemką Wejherowo!

Koszykarze U14 musieli uznać wyższość drużyny gospodarzy i przegrali 54-74. Mimo wyniku, Czarni pokazali ogromne zaangażowanie i walkę na parkiecie. Starali się zmierzyć z wyjątkowo trudnym przeciwnikiem, ale goście z okazali się lepsi w tym starciu.

Minimalna porażka U-13 UKS Bryza Kolbudy

To starcie dostarczyło wielu emocji i chwil, które zapadną w pamięć kibiców na długo. Czarni pokazali ogromną determinację i zaangażowanie w każdej akcji, ale goście okazali się bardziej wytrwali w kluczowych momentach spotkania i wygrali 63-68..

Zacięta końcówka zakończona zwycięstwem U-15 z drużyną MTS Basket Kwidzyn

To była prawdziwa uczta dla miłośników koszykówki, pełna niesamowitych akcji i emocji. Czarni udowodnili swoją wyjątkową zdolność do walki, wygrywając na własnym parkiecie w ostatnich sekundach meczu. Kibice byli na nogach, dopingując swoją drużynę do samego końca. Mecz zakończył się wynikiem 74:73 dla JS Przekładnie Słupsk.