Kranówka w Bytowie zdrowa do picia. Międzynarodowy Dzień Wody

Jakość wody w Bytowie

Jak informują Wodociągi Miejskie w Bytowie pijąc wodę z kranu wydamy około 1,5 groszy za taką ilość. - Rachunek jest prosty. Rocznie można zaoszczędzić ponad 600 zł. A woda z naszych kranów nie różni się praktycznie niczym od tej butelkowanej - zapewnia szef bytowskich Wodociągów. - Według wskazań Światowej Organizacji Zdrowia, każdy człowiek powinien wypijać dziennie około dwóch litrów wody, która wpływa bardzo korzystnie na funkcjonowanie naszego organizmu. Woda butelkowana, poza wodami leczniczymi o charakterystyce wód mineralnych, niczym nie różnią się od tej wody, która płynie z kranu. Na świecie już głośno mówi się o marnotrawstwie w przypadku produkcji wód butelkowanych. Bardzo często zdarza się, że woda do butelek trafia z tego samego ujęcia, które dostarcza wodę do sieci wodociągowej. Jest to nic innego, jak woda nazywana przez producentów źródlaną lub stołową. Transport wód butelkowanych to ogromne emisje dwutlenku węgla, koszty logistyki, pracy ludzi, powierzchni magazynowych, a ich sprzedaż jest wydatnie wspierana przez duże kampanie reklamowe. Dodatkowo zużywa się plastikowe opakowania, a rozkład butelki plastikowej trwa ok. 800 lat. Warto zaznaczyć, że woda w butelce jest zdatna do picia w 24 godzinach po otwarciu, a woda z kranu płynie zawsze świeża. Normy sanitarno-chemiczne dla wód butelkowanych są takie same jak dla każdej innej wody przeznaczonej do spożycia. Czyli także dla wody z kranu. Żadna z nich nie zawiera bakterii chorobotwórczych. Różnica między wodą mineralną a kranową dotyczy tylko ilości składników mineralnych: soli magnezu, wapnia, potasu czy sodu. Często woda z kranu zawiera ich więcej od wód dostępnych w sklepach.