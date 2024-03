Kto dusił burmistrza? I tajemniczy pakt z diabłem. Bytowskie legendy

Okrutny burmistrz

Pakt z diabłem

- Od jej czasu burmistrz źle sypiał i miał koszmary senne – czytamy w książce. - Przerażony budził się w nocy z krzykiem. W końcu ludzie zaczęli mówić, że pewnie duszą go zmory. Choć domyślano się, że może to być sprawka Heinricha, nikt głośno nie wymieniał jego imienia. Burmistrzowa odchodziła od zmysłów nie wiedząc, jak pomóc mężowi. Szukała rady, pytała, stosowała rozmaite zioła. Wszystko daremnie. Nocne zmory dusiły burmistrza z coraz większą furią. Widocznie musiały mieć potężnego mocodawcę. Niektórzy myśleli, że staną się one przyczyną upadku Egona, ale byli też tacy, którzy się cieszyli z umęczenia burmistrza. A sam Egon z nocy na noc cierpiał coraz bardziej. Dopiero pewne zdarzenie odmieniło jego los. Człowiek cierpiący łatwiej może pojąć cierpienia innych Tak było też z Egonem. W mieście żyli ludzie, których nędza była dla niego kiedyś czymś mało istotnym. Nie znał jej i nie chciał też wiedzieć o biedzie innych. Dopiero własne cierpienie sprawiło, że postanowił udzielić pomocy miejskiej biedocie. Nie wiadomo, czy sam wpadł na ten pomysł, czy podsunęła mu go żona. Faktem jest, że wydał polecenie udzielenia zapomogi dla ubogich z kasy miasta. Złośliwi mówili, że chciał w ten sposób kupić sobie niebo.