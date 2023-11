Łaciata Lucky rozkochała w sobie dzieci. Dziś potrzebuje pomocy

Lucky to ulubienica wszystkich dzieci, które w słupskiej Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych Nadzieja korzystają z zajęć hipoterapeutycznych.

- Jest naszym najspokojniejszym koniem. Niczego się nie boi. Często wyjeżdża z nami na festyny, ponieważ nie jest płochliwa. Nie denerwuje jej hałas, muzyka, pękające balony. I kocha dzieci – opowiada o niej Estera Dgebuadze, hipoterapeutka w Fundacji dla Dzieci Nadzieja w Słupsku.

Na razie Lucky nie pracuje - dochodzi do siebie po poważnym zabiegu, który przeszła w minionym tygodniu.

- Schorzenie zauważyliśmy już dawno. Przy większym wysiłku, w trakcie kłusu czy galopu, gdy konik biegał i miał wzmożony wysiłek, dyszał. Zaczęło to być niepokojące. Wiadomo, że koń się męczy w trakcie wysiłku, ale nie aż tak. Dodatkowo, w upalne dni, bardzo ciężko oddychał – mówi hipoterapeutka Estera. - W październiku zdecydowaliśmy się przeprowadzić u Lucky badanie endoskopowe. Okazało się, że jest to zapadnięcie górnego gardła, co powoduje, że fałdy skóry, które są w środku, utrudniają przepływ powietrza. Jedynym ratunkiem jest zabieg, który wykonuje się w Centrum Zdrowia Konia pod Warszawą.