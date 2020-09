Lekarz-biegacz Edward Pokorny ma swój alfabet

N-jak Nacht Marathon. Nocny maraton w Biel-Bienne we francuskim kantonie w Szwajcarii. To bardzo “kultowy” ultramaraton na dystansie 100 km. Nacht Maraton nie miał limitu (można było biec nawet dobę). Mój czas to 11 godzin i 50 minut.

O-jak ojciec Jan. Za młodu bramkarz juniorskiej Cracovii Kraków. To ojciec nauczył mnie kochać sport i czuć atmosferę widowiska sportowego. Zabierał mnie na mecze Lechii Gdańsk na stadionie przy ul. R. Traugutta. Po latach już miałem okazję być na gdańskim stadionie w 1983 roku i oglądałem sławetną “Starą Damę”, czyli Juventus Turyn (z legendarnymi postaciami światowego futbolu: Dino Zoffem w bramce, naszym Zbigniewem Bońkiem i Michaelem Platinim w składzie) w rozgrywkach Pucharu Zdobywców Pucharu. Lechici przegrali po wyrównanej walce 2:3. Co to był za mecz! Na trybunach las rąk w kształcie litery “V”. Wśród kibiców obecny był Lech Wałęsa.

R-jak rodzina. Największe dobro ze wszystkich. Skarb.

S-jak szpital przy ul. M. Kopernika w Słupsku (niestety, już nie istnieje - dop. K.N). Były takie lata, że z powodu braku czasu na trening, biegałem do pracy z Ustki do Słupska (bądź jeździłem rowerem) nieraz 2, 3 razy w tygodniu, budząc niemałe zainteresowanie. Kiedyś stojąc w kolejce do kiosku Ruchu w Ustce usłyszałem dialog stojących w niej przede mną (niewidzących mnie) dwóch pań. “Ty wiesz” mówi jedna: “A ten mój lekarz to biega do Słupska do pracy w szpitalu”. Druga rozmówczyni na to: “To lekarz? To chyba chory”- niedwuznacznie pukając się w czoło.