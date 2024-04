Lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata sztafet. Marek Zakrzewski w kadrze reprezentacji Polski

W polskiej kadrze zabrakło dwóch specjalistek w biegu na 400 m - Małgorzaty Hołub-Kowalik, która wraca do formy po przerwie macierzyńskiej oraz Anny Kiełbasińskiej, zmagającej się z problemami zdrowotnymi.

- Zawody na Bahamach traktujemy ze wszech miar priorytetowo. Najpierw lecimy na dwutygodniowe zgrupowanie aklimatyzacyjne organizowane w Miami, aby odpowiednio przygotować się do startu w innej strefie czasowej oraz warunkach klimatycznych. Ośrodek, do którego się udajemy, wygląda imponująco. Mam nadzieję, że dobre warunku treningowe oraz logistycznie przyczynią się do sukcesów w Nassau i wszystkie sztafety znajdą się w czołowej "14", co da im przepustkę do Paryża" – powiedział trener żeńskiej sztafety 4x400 m Aleksander Matusiński.

Szkoleniowiec podkreślił, że pierwszy raz w historii rywalizacja podczas World Athletics Relays ma tak wysoką stawkę.

-W poprzednich latach zawody w Nassau i ogólnie World Athletics Relays, nie miały dla sztafet tak ogromnego znaczenia jakim jest kwalifikacja olimpijska. Wtedy startowaliśmy w nich dwa dni po podroży. Teraz sprawa wygląda zupełnie inaczej – przyznał.