Lista kandydatów na burmistrza Bytowa jest długa. Kto startuje?

- Chcę być blisko ludzi i pracować na rzecz naszej społeczności, wykorzystując swoje dotychczasowe doświadczenie samorządowe, społeczne oraz zawodowe - oświadcza kandydat. - Cieszę się, że Wspólnota Samorządowa wskazała mnie, jako kandydata na burmistrza Bytowa w tegorocznych, kwietniowych wyborach. Przyjmuję to wyzwanie z determinacją. Chociaż ze swoim ostatnim miejscem pracy jestem związany od 19 lat, to potrafiłem krok po kroku wyznaczać sobie kolejne cele, aby od sprzedawcy, przez kierownika, stać się w końcu dyrektorem hurtowni.

Kampania wyborcza w Bytowie ruszyła na dobre. Przynajmniej ta internetowa, bo na portalach społecznościowych niemal wszyscy pozmieniali zdjęcia profilowe na bardziej oficjalne. Giełda nazwisk jest naprawdę duża. Po tym gdy w grudniu Ryszard Sylka, burmistrz Bytowa ogłosił, że nie stanie do wyborów kandydacie wysypują się jak z rękawa. Bytowianie będą mieli spory wybór.

- Swoją wiedzę, ale też zaangażowanie i pracowitość wykorzystywałem będąc przez ostatnie 13 lat sołtysem Dąbia - dodaje Dykier. - Wspólnie z mieszkańcami zrealizowaliśmy projekty w ramach budżetu obywatelskiego oraz skutecznie zabiegaliśmy o gminne inwestycje. Patrzę na Bytów, w którym wiele dobrego przez ostatnie lata się wydarzyło - za sprawą burmistrza Ryszarda Sylki - ale wiem też, że są sprawy, którym nowe, świeże spojrzenie może pomóc. Bez wątpienia gminę czeka nowy rozdział, który chcę pisać wspólnie z mieszkańcami, w zgodzie z hasłem: „Bytów, miejsce dobre do życia”. Rozpoczynam drogę, w której mam nadzieję, będziecie mi jako przyjaciele, znajomi, mieszkańcy Bytowa towarzyszyć i w której wytyczymy wspólnie nowe szlaki na kolejne lata.

Udział w wyborach zapowiada też Marcin Pacyno, wieloletni dziennikarz i przedsiębiorca. - Zamierzam wystartować w wyborach samorządowych i walczyć o stanowisko burmistrza Bytowa - mówi. - Mieszkańcy dla Bytowa to komitet, który będzie wspierał moją kandydaturę. Jesteśmy otwarci na sugestie i potrzeby. Znam samorząd od środka, przypatrywałem się mu wiele lat. Pacyno ma 47 lat. Jest żonaty, troje dzieci. Ukończył zarządzenie finansami w podmiotach gospodarczych na Uniwersytecie Szczecińskim. O fotel burmistrza będzie też walczył Mateusz Oszmaniec, dotychczasowy wiceburmistrz Bytowa. Już rozpoczął swoją kampanię z Porozumieniem Lokalnym.

Zastępca burmistrza kandyduje na burmistrza

- Startuję, bo zostałem o to poproszony i się zgodziłem - mówi Ireneusz Gospodarek. - Nasze grupowanie Razem dla Bytowa jest bezpartyjne. Przygotowaliśmy listy tylko do gminy Bytów. Z kampanią ruszymy w marcu, dla nas najważniejszy jest człowiek i z takim przesłaniem staniemy do wyborów.