Locha karmi młode przed blokiem. W Ustce będzie wizja lokalna w sprawie dzików [WIDEO, ZDJĘCIA]

- W przyszły poniedziałek ma odbyć się wizja lokalna. Przeprowadzi ją starostwo na terenach, na których były ostatnio widziane dziki – mówi Eliza Mordal.

We wtorek locha karmiła młode na ulicy Kościelniaka na trawniku, obok placu zabaw. W pobliżu spacerowali ludzie z psami, biegały małe dzieci. Trzeba pamiętać, że zwierzęta te z natury nie są agresywne, ale atakują, gdy czują się zagrożone. I w takich sytuacjach odważnie szarżują na wroga. Lochy z potomstwem są szczególnie niebezpieczne. Ważący nawet ponad 300 kilogramów samiec potrafi się rozpędzić do 50 kilometrów na godzinę. Widok matki karmiącej młode może być wzruszający, ale zachowania dzika nie można przewidzieć.

Do dzika nie wolno podchodzić, głaskać go, straszyć go, dokarmiać, bo nawet jeśli sprawia wrażenie zwierzęcia oswojonego, w dalszym ciągu może być niebezpieczny. Nie panikować na jego widok, nie uciekać, najlepiej powoli i po cichu się oddalić. W swoim otoczeniu najlepiej zadbać o porządek - nie wyrzucać żywności w miejscach do tego nieprzeznaczonych, zabezpieczyć kosze na na odpadki, aby dzik nie mógł się do nich dostać i nie wyczuł zapachu pożywienia.