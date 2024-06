Lubicz & Mazur to jest to! I Międzynarodowy Plener Malarski Grand Lubicz Art Festiwal

- Przez cztery lata wisiała tu moja wystawa. Zdjęliśmy ją i zostały puste ściany. Mówię do pana Łukasza, że trochę niefajnie. Czułem się zawstydzony, że pozbawiłem go prac - mówi Andrzej Mazur. - Doszliśmy do porozumienia, że można urządzić plener i część prac po plenerze zostaje. W ten sposób będzie się budowała kolekcja, a obrazy są także na sprzedaż. Hotel prowadzi też działalność charytatywną. No i ma mnóstwo ścian. Może to będzie początek galerii. Każdy porządny hotel powinien mieć galerię sztuki. Cieszę się, że fajnych ludzi ściągnąłem. Znajomych i nieznajomych. Podczas pleneru robiliśmy sobie nawzajem korekty. To było twórcze seminarium. Mam nadzieję, że będziemy plenery powtarzać cyklicznie.

Kiedy więc będzie powtórka?

- Pomysł zrodził się dzięki państwu Mazur. Przyszedł do mnie pan Andrzej i mówi: Łukasz, ty masz tutaj tyle przestrzeni. Dawaj, coś zorganizujemy. Niech się dzieje w Ustce – mówi Łukasz de Lubicz Szeliski, prezes zarządu spółki Uzdrowisko Ustka. - Nie trzeba było długo mnie namawiać. Dobra, róbmy to. I dzisiaj mamy tego finał. Możemy podziwiać pracy zaproszonych artystów. Wyszły pięknie. Myślę, że przynajmniej raz w roku, może dwa razy, tego typu przedsięwzięcia będziemy mieli okazję realizować.