Magiczne Święta z Drutex-em. Jutro w Bytowie rozpoczyna się Jarmark Bożonarodzeniowy

Moc atrakcji, zapraszamy do Bytowa

Uczestników czekają bezpłatne atrakcje:

- karuzela wenecka,

- zimowe bungee,

- świąteczne koło widokowe,

- zagroda św. Mikołaja z żywym reniferem (w weekend),

- konkursy i zabawy,

- liczne stoiska z ozdobami świątecznymi, świecami, tradycyjnymi potrawami i innymi unikalnymi produktami. To doskonała okazja, aby znaleźć wyjątkowy prezent dla bliskiej osoby lub poczuć się jak na świątecznym bazarze. Ponadto, na jarmarku będzie można spróbować tradycyjnych potraw i napojów, które przeniosą wszystkich w oryginalny świąteczny klimat. Smakosze nie będą rozczarowani!

Domki będą czynne codziennie od 12 do 19, a strefa zabaw będzie funkcjonować od godziny 13 do 19. Program animacyjny zaplanowano codziennie od 16 do 18:30, a weekendy również od 12:30 do 14:30.