Mariusz Błaszczak rozmawiał w Słupsku z wyborcami. Spotkanie pod hasłem "Bądźmy razem"

Na dwa miesiące przed wyborami samorządowymi, politycy Prawa i Sprawiedliwości ruszyli w Polskę, by spotkać się z wyborcami. W sobotę, 3 lutego, z sympatykami PiS z regionu słupskiego rozmawiał Mariusz Błaszczak.

Przewodniczący klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, Mariusz Błaszczak spotkał się z lokalnymi działaczami i sympatykami PiS w słupskim Hotelu pod Kluką. Rozmowa z wyborcami odbyła się pod hasłem „Bądźmy razem”. - Ruszyliśmy w Polskę tydzień temu, żeby podziękować za poparcie, za to wszystko co wydarzyło się 11 stycznia tego roku w Warszawie - a więc za setki tysięcy Polaków, którzy wzięli udział w „Proteście Wolnych Polaków” przeciwko łamaniu prawa przez rząd „koalicji 13 grudnia”. Oczywiście mamy świadomość tego, że zbliżają się wybory samorządowe. [...] zawsze trzeba wychodzić z założenia amerykańskiego, że kampania wyborcza rozpoczyna się dzień po dacie wyborów. Rozmawiamy z ludźmi również o tym, jak ważne są wybory samorządowe chociażby w kontekście zagrożeń związanych ze zmianą w edukacji. Myślę tu o okrojeniu podstawy programowej w szkołach, wprowadzaniu do szkół zajęć, które demoralizują młodzież. Trzeba pamiętać o tym, że samorządy są organami prowadzącymi szkół, a więc razem z rodzicami mogą przeciwstawiać się ideologii, która jest wpychana do szkół przez „koalicję 13 grudnia” – mówił Mariusz Błaszczak w rozmowie z dziennikarzami.

Przyznał również, że jego partia nie obawia się ewentualnych przedterminowych wyborów parlamentarnych. „Uważamy wręcz, że takie wybory zatrzymałyby destrukcję państwa polskiego” – powiedział. Były minister obrony narodowej skomentował również wizję możliwego ataku Rosji na kraj członkowski NATO. Stwierdził też, że za rządów PiS zwiększył się potencjał militarny Polski. - Zagrożenia są realne. Kiedy byłem ministrem obrony narodowej to doprowadziłem do wzmocnienia polskich sił zbrojnych. Bardzo wiele kontraktów zostało zawartych i zrealizowanych. Pytanie dotyczy tego, czy to wszystko będzie kontynuowane. Mam wątpliwości, bo póki co słyszę marazm i widzę marazm w Ministerstwie Obrony Narodowej. Złożyłem ostatnio interpelację odnośnie funduszu wsparcia sił zbrojnych. Otóż nie podjęte zostały żadne działania, żeby ten fundusz wypełnić czy to kredytem, czy to emisją obligacji na rynkach zagranicznych […]. Jest nawet gorzej, bo zadałem pytanie ministrowi finansów, co oznacza fakt, że w strategii zarządzania długiem, która jest dołączona do ustawy budżetowej złożonej przez rząd „koalicji 13 grudnia” nie ma wspomnianego funduszu wsparcia sił zbrojnych. Czy to oznacza, że rząd Donalda Tuska nic nie zrobi, żeby wykorzystać tę możliwość, jaką daje cały dorobek rządu Prawa i Sprawiedliwości? Czekam na odpowiedź – mówił Mariusz Błaszczak.

Szef KP PiS działania rządu nazywał „łamaniem prawa”. Przyznał, że jakiekolwiek porozumienie ponadpartyjne nie jest na razie możliwe. - Ci, którzy dziś rządzą atakują, łamią prawo. Muszą się wycofać z łamania prawa. To jest podstawowy warunek – mówił. W trakcie spotkania z sympatykami, Mariusz Błaszczak krytykował zmiany, które rząd zamierza wprowadzić m.in. w systemie edukacji. - Jaka jest najlepsza na to odpowiedź? Wybranie w wyborach samorządowych takich przedstawicieli do rad miast, powiatów, do sejmiku województw i takich wójtów, burmistrzów, prezydentów, którzy tego nie akceptują. Zwracam się do państwa o to, żebyście wspierali kandydatów Prawa i Sprawiedliwości w wyborach samorządowych – zachęcał. W sobotę, przed złożeniem wizyty w Słupsku, Mariusz Błaszczak odwiedził Koszalin.

