Mateusz marzy, żeby zagrać w piłkę. Tylko tyle, i aż tyle

Mateusz ma 11 lat uczy się w Szkole Podstawowej w Redzikowie. Od pierwszych dni życia walczy o zdrowie. Urodził się jako wcześniak, bez skóry na brzuchu... To miała być jedyna wada, jednak w pierwszym tygodniu po porodzie doszło do wylewu IV stopnia po lewej stronie i I stopnia po prawej. Doszło też do wodogłowia pokrwotocznego.

To nie są puste słowa, które mają chwycić za serce. Mateusz jest dzieckiem nazywanym Promyczkiem, które tryska optymizmem. Wiedzą to wszyscy, którzy go znają, także koledzy i nauczyciele w Szkole Podstawowej w Redzikowie. Uczeń klasy czwartej jest uwielbiany przez rówieśników. Dlaczego? Bo to chłopak, który nie daje powodów do ubolewań. Z energią i radością stawia czoło wszelkim przeciwnościom. Jest aktywny, chce się uczyć, śpiewać, rozmawiać z rówieśnikami, grać na instrumentach i w gry komputerowe.

Najbardziej jednak kocha piłkę nożną, koszykówkę i siatkówkę. Z dziecka, które w wieku siedmiu lat nie miało odruchu obronnego ręką przed upadkiem czy uderzeniem, stał się chłopcem, który próbuje piłkę kozłować czy podbijać. Wciąż jednak nie może jej samodzielnie kopnąć.

- Jesteśmy po wizycie u jednego z najlepszych ortopedów w Polsce, dr. n. med. Miluda Ibrahima Shadiego z Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego nr 4 w Poznaniu, który stwierdził, że niezbędna będzie operacja obu stóp synka, bo, niestety, nie rozwijają się prawidłowo - mówi mama Mateusza. - Koszt jednej takiej operacji to około 22 tysiące złotych, do tego dochodzą jeszcze koszty pobytu w klinice, wizyty kontrolne oraz zdjęcie gipsów po 10 tygodniach. Oczekiwanie na termin z NFZ to ponad dwa lata. My musimy działać natychmiast, operacja musi być przeprowadzona w trybie pilnym! Mateusza coraz bardziej bolą nogi i przy codziennej pionizacji odczuwa ogromny ból!