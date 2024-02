Matura i co dalej? Targi edukacyjne dla młodzieży w słupskim „Mechaniku” [ZDJĘCIA]

Coś dla siebie znaleźli również ci, którzy planują karierę w mundurze. Swoją ofertę prezentowały wojskowe uczelnie z całego Pomorza.

- Przyjechaliśmy z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, żeby zachęcić młodych ludzi do służby w Wojsku Polskim, by realizowali się nie tylko w sferze indywidualnej, ale także w sferze społecznej. Oferujemy jeden z najlepszych poziomów nauczania wojskowego, przygotowujemy przez pięć lat do uzyskania tytułu magistra czy magistra inżyniera i do uzyskania zaszczytnego tytułu podporucznika Wojska Polskiego. W naszej ofercie są też studia cywilne, w szczególności teraz popularne stosunki międzynarodowe i pedagogika – wymienia podchorąży Jakub Jura z AMW.